مبادرة ضوء.. نشاط شبابي طوعي لدعم المكفوفين وضعاف البصر في متابعة تحصيلهم الدراسي

دمشق-سانا

بهدف دعم المكفوفين وضعاف البصر في متابعة تعليمهم المدرسي والجامعي والدراسات العليا جاءت مبادرة ضوء كنشاط شبابي طوعي يقام بالتعاون مع جهات عامة وأهلية.

المبادرة التي أطلقتها المهندستان هيا عقاد وبتول أبو علي بداية عام 2019 تسعى لتقديم خدمات عديدة لفئة المكفوفين من التسجيل الصوتي للمحتوى العلمي والتفريغ الرقمي وإعداد المحتوى وتهيئته لطباعته بلغة بريل.

وأوضحت المهندسة بتول أبو علي لـسانا الثقافية أن المبادرة تتيح للمكفوفين أينما كانوا إمكانية الوصول المجاني لمختلف المناهج المدرسية والجامعية وتوفيرها عبر صيغ تسجيلات صوتية عالية الجودة مزودة بالشروحات والحلول.

وتبين أبو علي أن المبادرة تضم نحو 400 متطوع ذي خبرة عالية بالحاسوب ومن مستويات علمية متنوعة يعملون على تقديم العون للعديد من الطلاب المكفوفين في مختلف الجامعات السورية ودعمهم ومتابعتهم في عملية التعلم إضافة إلى بدء مشروع تفريغ ومواءمة المناهج المدرسية السورية بالتشبيك مع معهد التربية الخاص لتأهيل المكفوفين في دمشق كخطوة أولى في إطار إعداد وتقديم منهاج مدرسي خاص بالطالب الكفيف.

أما المهندسة هيا عقاد فتذكر أن الرغبة في تقديم الفرص العادلة لفاقدي البصر للتعلم هي الدافع الأساسي للتواصل مع معهد المكفوفين الذي بدوره ساعد المبادرة في تحقيق ذلك من خلال مشروع تفريغ ومواءمة المناهج المدرسية فضلا عن تقديمه للتوجيهات والإرشادات عند العمل على المناهج لتكون ملائمة لطباعة بريل.

وتشير عقاد إلى أن المبادرة قامت بتسليم المعهد الكتاب ليتم تدقيقه من قبله باعتباره الجهة المسؤولة عن الطباعة لاحقاً.

ندى أبو الشامات مديرة المعهد العالي لتأهيل المكفوفين تحدثت عن تجربة المعهد مع مبادرة ضوء معتبرة أنها مثال للتعاون والتشبيك بين القطاعين الحكومي والأهلي ضمن ضوابط تكفل الوصول للهدف المشترك بتأمين الكتاب المدرسي للطالب الكفيف مطبوعا بطريقة بريل لتمكينه من الوصول لنفس المستوى التعليمي لأقرانه المبصرين.

ولما كان من الصعب وفقا لأبو الشامات الحصول على المحتوى الرقمي لمنهاج وزارة التربية بصيغة تتوافق مع آلات الطباعة الخاصة بطريقة بريل الموجودة في المعهد كان لا بد من تفريغ المنهاج وكتابته بشكل يدوي عبر متطوعين يحملون نفس الفكر والهدف من مبادرة ضوء.

وتشير أبو الشامات إلى أن المعهد قام بتفريغ وطباعة كتاب اللغة العربية للمعلمين المكفوفين لصفوف من الرابع للحادي عشر بشكل اسعافي ليتسنى لهم التدريس بانتظار تدقيق وزارة التربية لمحتوى كتب الطلاب معربة عن أملها بأن يتم تسليم كامل المنهاج خلال العام الدراسي الحالي لنقوم بطباعته وتسليمه لطلاب المعهد بداية العام الدراسي القادم.

ميس العاني