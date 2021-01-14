ضبوط في عدد من المحافظات تتضمن مخالفة أفران ومطاعم ومحلات بيع مواد غذائية

دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق اليوم ضبطا بحق مطعم بمنطقة مساكن برزة لارتكابه مخالفة حيازة جبنة قشقوان فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري والعفن ظاهر عليها.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنها نظمت ضبطا بحق محل فروج بمنطقة نهر عيشة لارتكابه مخالفة حيازة 12 كغ لحم مفروم أبيض بشكل مسبق وضبطا آخر بحق بائع لحوم لحيازته 14 كغ من اللحم المفروم مسبقا كما نظمت ضبطا بحق ملحمة في منطقة الدحاديل لارتكابها مخالفة حيازة لحم مفروم بكمية 5 كغ وتم اتلاف كمية اللحمة أصولا واحيلت الضبوط الى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما ضبطت المديرية فرنا بمخالفة بيع الخبز بسعر زائد واتخذت الإجراءات القانونية أصولا.

وفي ريف دمشق نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 117 ضبطا تموينيا خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضية طالت عدداً من الفعاليات التجارية لارتكاب أصحابها مخالفات وفق القانون 14 لعام 2015 شملت حيازة مواد مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية في محل “مكياجات” بالكسوة وبقاليات في دوما والنبك والقزاز وجديدة الفضل.

وطالت الضبوط أيضاً موزعي مادة المازوت في قطنا بمخالفات التلاعب بالأختام الرصاصية وعدم وجود بيانات على الصهريج والبيع بسعر زائد وأيضاً محطة محروقات في القطيفة بمخالفة البيع بسعر زائد والامتناع عن البيع.

كما ضبطت عناصر المديرية مخبزا تموينيا في دير عطية بمخالفة البيع بسعر زائد ومعتمد خبز في الكسوة بسبب التلاعب ببيع مادة الخبز ومخبزا تموينيا في السيدة زينب بمخالفة التصرف بالدقيق التمويني ومخبزا احتياطيا بالهامة بمخالفة نقص الوزن بالإضافة إلى ضبوط تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير الشراء وإبراز فواتير غير نظامية موضحة أنه سيتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.

وفي دير الزور ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 7 أطنان من الخبز التمويني تم تجميعه كخبز علفي.

واوضحت المديرية أنه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة وإحالة المخالفين إلى القضاء وحجز الكمية تمهيدا لتسليمها إلى مؤسسة الاعلاف وحجز السيارة الناقلة وتم تنظيم ضبوط تموينية بحق مخبز بمخالفتي نقص وزن وعدم التقيد بمواعيد العمل.

وفي طرطوس ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك كمية 400 كغ من الدقيق التمويني في فرن بمنطقة طرطوس معدة للاتجار بها في السوق السوداء.

وأشارت المديرية إلى أنه تم حجز الكمية المضبوطة وتسليمها لفرع المطاحن بطرطوس بعد تنظيم الضبط التمويني اللازم وإحالته إلى القضاء المختص كما تم تنظيم 38 ضبطا تموينيا بحق عدد من الفعاليات التجارية لارتكابها مخالفات نص عليها القانون .

وفي السياق ذاته ضبطت عناصر المديرية مخبزا في صافيتا بمخالفة البيع بسعر زائد ومخبزا في بانياس بمخالفة نقص الوزن و مخبزا في القدموس بمخالفة سوء صناعة الخبز ومخبزا ببانياس لعدم التقيد بأوقات العمل إضافة إلى تنظيم ضبوط للمتاجرة بمواد منتهية الصلاحية وعدم حيازة فواتير شراء وتحرير فواتير شراء غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد في مناطق طرطوس وصافيتا والدريكيش وتنفيذ إغلاقين الأول بحق محل بالشيخ بدر بمخالفة المتاجرة بالخبز التمويني والآخر بحق محطة محروقات بصافيتا مخالفة لتعليمات لجنة المحروقات الفرعية بالمنطقة لتوزيع مادة المازوت.

وأكدت المديرية أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وأحيلوا إلى القضاء المختص.

وفي محافظة الحسكة نظمت شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمدينة القامشلي خلال اليومين الماضيين ضبوطا تموينية تتعلق بمجموعة مخالفات أبرزها إنتاج خبز مخالف للمواصفات والمتاجرة بمادة الدقيق التمويني.

وبين رئيس الشعبة محمد اليوسف في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن الضبوط شملت مخالفة مخبز خاص في مدينة القامشلي بسبب الامتناع عن البيع وإنتاج خبز مخالف للمواصفات ومخالفة مطحنة خاصة للمتاجرة بمادة الدقيق التمويني مؤكدا على تكثيف الرقابة على الأفران والمخابز وتلقي شكاوى المواطنين لمعالجتها.