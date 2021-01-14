مشروعات مائية في السويداء بقيمة 330 مليون ليرة

السويداء-سانا

بدأت مجموعة مشاريع السويداء في فرع المنطقة الجنوبية للمشروعات المائية بخطة عملها للعام الحالي وذلك في إطار التعاقدات مع الجهات الخدمية بالمحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم أشار رئيس مجموعة مشاريع السويداء في فرع المنطقة الجنوبية للمشروعات المائية المهندس ياسر حامد إلى أن خطة العام الحالي تتضمن أعمالا بقيمة 330 مليون ليرة لاستكمال مشروعات للصرف الصحي في بلدات وقرى عرمان وسليم ومفعلة إضافة لأعمال أخرى يمكن تنفيذها زيادة على الخطة في حال إبرام عقود جديدة للعمل.

ولفت المهندس حامد إلى أن وتيرة العمل بالمشروعات المنفذة تسير ضمن الإمكانيات المتاحة وتعد جيدة قياساً بالصعوبات المتمثل أهمها بنقص مادة المحروقات وعدم استقرار أسعار مستلزمات العمل.

وكانت مجموعة مشاريع السويداء في فرع المنطقة الجنوبية للمشروعات المائية أنفقت العام الماضي 450 مليون ليرة على أعمالها المنفذة.

عمر الطويل