روسيا تسجل 570 حالة وفاة ونحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 570 حالة وفاة و24763 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو أعلى مستوى إصابات منذ نحو اسبوعين.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس في روسيا بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 3495816 منها 63940 حالة وفاة و549832 حالة نشطة و2882044 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كل أقاليم روسيا الـ 85 في مقدمتها العاصمة موسكو 5893 حالة وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ 3041 حالة ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 8ر13 بالمئة من المرضى الجدد.

وتخطى عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في روسيا لتشخيص الإصابات بكورونا عتبة الـ 95 مليونا فيما لا يزال أكثر من 611 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.