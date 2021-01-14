يوفنتوس يهزم جنوى ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

روما-سانا

تأهل يوفنتوس إلى الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم بتغلبه على جنوى بنتيجة 3-2 بعد تمديد الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما اليوم ضمن دور الـ 16 من المسابقة.

وتقدم فريق “السيدة العجوز” بهدفين عن طريق السويدي ديان كولوسيفسكي والإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 2 و23 على التوالي.

وعادل جنوى النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق الألماني لينارت تشزيبورا وفيليبو ميليغوني في الدقيقتين 28 و74.

ولجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين استطاع يوفنتوس حسمهما لمصلحته بتسجيله الهدف الثالث عن طريق التونسي حمزة رفيعة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الأول.

ويواجه يوفنتوس في الدور المقبل الفائز من مواجهة ساسولو وسبال.