الفنان توفيق اسكندر النص الضعيف يسقط العمل الدرامي

دمشق-سانا

لعب الفنان توفيق اسكندر أدورا اجتماعية وإنسانية مختلفة وكان متأقلما مع كل أدواره في الدراما السورية ما يدل على امتلاكه موهبه فنية حاضرة .

وفي مقابلة مع سانا الثقافية.. أعاد الفنان اسكندر العوائق أمام الدراما السورية إلى أسباب كثيرة أهمها وأشدها الحرب الإرهابية والتآمرية على سورية من قبل الغرب وبعض الدول العربية والتي كانت سوقاً لتوزيع إنتاج الدراما السورية لافتاً إلى أن هذه الدول كانت في بعض الأحيان مسرحاً لتصوير بعض أعمالنا الدرامية.

وأضاف الفنان اسكندر أن هناك بعض الشركات قدمت أعمالاً دخلت التاريخ على صعيد الدراما السورية وساهمت في تطوير العمل التلفزيوني من كل جوانب متطلباته وهذا ما ساهمت فيه كوادر فنية متعاونة في وصولها إلى تقديم قيم فكرية وفنية شكلت سمعة لا يمكن أن تنسى للدراما السورية وهذا يساهم فيه جودة النص المكتوب والمؤسس على قيم فكرية وإنتاج صحيح.

ورأى الفنان اسكندر أن تقديم أي نص ضعيف أو خفيف هو بالضرورة مساهمات تجارية لا أكثر ولا أقل يسقط العمل الدارمي ويساهم في تراجعه حتى ولو حقق في بداية الأمر مكسباً مادياً فالنتيجة أن هذا العمل لا يقدم ولا يؤخر على الصعيد الثقافي والإنساني .

وحول آخر أعماله قال الفنان اسكندر إن آخر ما أقوم به من أعمال هو فيلم أنت جريح من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإخراج ناجي طعمي وقصة وحوار قمر الزمان علوش وشاركني بالتمثيل كندا حنا وبلال مارتيني وخالد شباط إضافة إلى مسلسل أقمار في ليل حالك أيضاً إنتاج مؤسسة الإنتاج السوري وإخراج نجدت أنزور وسيناريو وحوار محمود عبد الكريم والمشاركين معي به محمد فلفلة وجوان خضر وهي أعمال تعكس كثيراً من هموم المجتمع وتطلعاته وتسعى أيضاً إلى المساهمة في رؤى إنسانية أفضل.

وتابع اسكندر أنا أحب معظم الأعمال التي شاركت بها وتشكل عندي مكانة مهمة ولكن هناك بعض الأعمال لها قيمة أكثر في حياتي لأنها ساهمت في تقوية الروابط بيني وبين القاعدة الاجتماعية التي نعمل من أجلها مثل حمام القيشاني بأجزائه الخمسة والقبضاي بهلول وحاجز الصمت والخط الأحمر ونهاية رجل شجاع والجوارح وروزنا وقتل الربيع.

وختم الفنان اسكندر بالقول إنه من المفروض عدم استباحة أي عمل فني أو عدم خلق فوضى تساهم في ضياع المواهب وتخلط بين الجيد والرديء لذلك لابد من تقاليد وأسس يجب الوقوف عندها حرصاً على التصدي للنزيف الذي يهدد بتدهور الدراما والثقافة نتيجة ما يرسمه ويخططه المتآمرون وما يدور الآن خلال الحرب الإرهابية دليل على ذلك ومحاولة كبيرة لإنهاء موقف الدراما السورية.

يذكر أن الفنان توفيق اسكندر يشارك أيضاً في مسلسل رد قلبي قصة وسيناريو فهد المرعي وإخراج عمار تميم إلى جانب عدد من الفنانين السوريين منهم جهاد الزعبي ورواد عليو وجيني إسبر.

محمد خالد الخضر