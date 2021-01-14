باريس سان جيرمان يحصد لقب كأس السوبر على حساب مرسيليا

باريس-سانا

حصد باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسية بفوزه اليوم على أولمبيك مرسيليا 2-1.

ونفذ المهاجم البرازيلي نيمار العائد من الإصابة منذ إصابته في الكاحل منتصف كانون الأول ركلة جزاء في الشوط الثاني بعدما افتتح ماورو إيكاردي التسجيل.

وسجل إيكاردي هدفه في الشوط الأول أمام مرسيليا وصيف حامل اللقب في الموسم الماضي.

وشارك نيمار بدلاً من أنخيل دي ماريا في الدقيقة 65 في مباراته الأولى في 2021.

وقلص ديميتري باييه الفرق لمرسيليا في الدقيقة 89 بعد تمريرة فلوريان توفان العرضية لكن باريس سان جيرمان صمد ليمنح مدربه الجديد ماوريسيو بوكيتينو فوزه الثاني في ثلاث مباريات.