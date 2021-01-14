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فولهام يتعادل مع مضيفه توتنهام 1/1

2021-01-13

لندن-سانا

هز المهاجم البرتغالي إيفان كافاليرو الشباك ليمنح فولهام الرائع التعادل 1/1 مع مضيفه توتنهام هوتسبيرز في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم.

وفشل توتنهام في انتزاع التقدم مرة أخرى ليحتل المركز السادس متأخراً بست نقاط عن الصدارة فيما بقي فولهام في منطقة الهبوط لكنه يبتعد بنقطتين فقط عن الأمان.

وبدأ فولهام المباراة بشكل رائع واستحوذ على الكرة لكن توتنهام انتزع التقدم في الدقيقة 25.

وأرسل بيير إميل هويبيرج تمريرة طويلة إلى سيرجيو ريجيلون في الناحية اليسرى والذي حولها متقنة إلى هاري كين ليضعها برأسه في المرمى محرزاً هدفه 11 في الدوري هذا الموسم.

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