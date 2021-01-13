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أمطار الخير في حمص مساء اليوم

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دمشق مساء اليوم.. في ليلة الميلاد انهمر الخير مطراً (صور)

ــ تصوير أسامة الشهابي

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