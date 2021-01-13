أمطار الخير في حمص مساء اليوم

الأربعاء / 13 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بوغدانوف يبحث مع بيدرسن تعزيز عملية تسوية الأزمة في سورية
2021-01-13
تنسيق استخباري أمريكي إسرائيلي حول العدوان الجوي على سورية
2021-01-13
جامعة روسية تطبع نموذجاً ثلاثي الأبعاد لآثار تدمر
2021-01-13
الشهاوي: ارتباط وثيق بين الاحتلال واعتداءات الإرهابيين في سورية
2021-01-13
أكاديمي سلوفاكي: الاحتلال الأمريكي لجزء من الأراضي السورية خرق فاضح للقانون الدولي
2021-01-13
الجعفري: الاحتلال يواصل ممارساته القمعية منذ عقود بحق أهالي الجولان السوري المحتل
2021-01-12
بيدرسون وخاجي يبحثان الوضع في سورية
2021-01-11
محليات
الشؤون الاجتماعية والعمل توسع شريحة المستفيدين من القرض الوطني للمسرحين
2021-01-13
الهيئة العامة للاستشعار عن بعد تزود وزارة التربية بصور فضائية عالية الدقة
2021-01-13
بتكلفة 82 مليون ليرة… المباشرة بحفر بئر مياه في قرية لاهثة بالسويداء
2021-01-13
لتخفيف الأعباء عنهم… آلية جديدة للفحص الفني للجرارات الزراعية وآليات الفلاحين
2021-01-13
وفاة ثلاثة أشخاص جراء تدهور سيارة في جبل السيدة بمشتى الحلو
2021-01-13
السياحة تمنح الصفة السياحية لمحال بيع وتصنيع التحف الشرقية
2021-01-13
سورية تدين بشدة القرار الأمريكي الجائر بإعادة إدراج كوبا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
2021-01-13
رياضة
ليفركوزن يعلن التعاقد مع تيموثي حتى عام 2024
2021-01-13
ميار شريف تتأهل لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2021-01-13
انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر
2021-01-13
بعد تحطيمه الرقم القياسي بالضغطة الجانبية… فيضو يقترب من الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية
2021-01-13
نتائج متفاوتة في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينغ والصدارة لمنتخب حمص
2021-01-13
سمر عبد الله.. لاعبة متعددة المواهب الرياضية وتطمح للوصول للعالمية
2021-01-13
أيمن الحبال… تميز لافت بالبطولات المحلية بالريشة الطائرة وطموح بإنجاز خارجي
2021-01-13
اقتصاد
تراجع مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع الوقود
2021-01-13
ألبان دمشق: استقرار العملية الإنتاجية وعقود تتجاوز الـ 8 مليارات ليرة
2021-01-13
تنظيم عشرات الضبوط التموينية بحق الفعاليات المخالفة في عدد من المحافظات
2021-01-13
زراعة 425 دونم قمح ضمن المحطات التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية بدرعا
2021-01-13
إنتاج أكثر من 79 ألف غرسة تفاح مطعمة لتأمين حاجة المزارعين
2021-01-13
الموارد المائية بحمص تنجز العديد من المشاريع المهمة وتستكمل أخرى بوتيرة عالية
2021-01-13
حلج 600 طن من الأقطان المحبوبة المستلمة من فلاحي الرقة بمحلج سلمية
2021-01-13
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الاحتلال الأمريكي يدخل 60 آلية محملة بالأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده المحتلة بريف الحسكة
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل المطر بدءاً من المناطق الساحلية والغربية
الاحتلال يعلن مخططاً جديداً لإقامة 530 وحدة استيطانية جنوب القدس المحتلة
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الصحة: تسجيل 96 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 87 حالة ووفاة 9
الجعفري: ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سورية وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
أمطار الخير في حمص مساء اليوم
2021-01-13
تصوير: نقولا الخوري
أمطار الخير
2021-01-13
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