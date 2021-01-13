إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

بيروت-سانا

أعلنت إدارة مستشفى السان جورج في لبنان اليوم إصابة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بفيروس كورونا رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها السلطات اللبنانية في عموم البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية عن بيان صادر عن إدارة المشفى قوله إن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أصيب بفيروس كورونا ودخل إلى المستشفى لتلقي العلاج وطمأن البيان إلى أن الوضع الصحي للوزير حسن جيد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 4988 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة ناجمة عنه في أعلى معدل وفيات منذ انتشار الفيروس في شباط الماضي.

ويدخل لبنان بدءاً من فجر غد حالة طوارىء صحية تستمر حتى الـ 25 من الشهر نفسه تتضمن منع الخروج الى الطرقات وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.