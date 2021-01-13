تركيا تسجل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم تسجيل 9 آلاف و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأناضول التابعة للنظام التركي عن وزارة الصحة التركية قولها في إحصائية جديدة إن “إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى مليونين و355839 والوفيات إلى 23 ألفاً و325 شخصاً”.

وكانت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة أعلنت موافقتها اليوم على “الاستخدام الطارئ” للقاح كورونافاك الصيني عقب تقييم المعطيات العلمية حوله وبعد اكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها طيلة 14 يوماً.