أوركسترا الموسيقا الشرقية تكرم الموسيقار الفلسطيني حسين نازك على مسرح دار الأوبرا

دمشق-سانا

صاحب مسيرة حافلة قوامها إحياء التراث الغنائي ببلاد الشام وتوظيف أغاني الأطفال في التنشئة التربوية جعلته يستحق بجدارة أن يكون محور الأمسية الغنائية التي أحيتها أوركسترا الموسيقا الشرقية بقيادة المايسترو نزيه أسعد على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون مساء اليوم.

وجاءت الأمسية التي تعد استكمالاً لمشروع الأوركسترا بإعادة إحياء التراث العربي والشرقي عموماً والسوري خصوصاً منوعة ما بين الأغاني الوطنية التي واكبت أحداثاً كثيرة داخل أرض فلسطين المحتلة وترددت على ألسنة الناس واستمرت حتى هذا اليوم من خلال فرقة العاشقين الفلسطينية وأغاني الأطفال الراسخة في وجدان الجمهور.

وعزفت الأوركسترا قصائد وطنية للموسيقار نازك الذي أعاد توزيع النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية أوركستراليا لتختتم بتقديم شارات تلفزيونية للمسلسلات بما فيها أعمال كأغنية افتح يا سمسم.

ومن الأغاني التي قدمت في الأمسية من ألحان نازك مسافر بلا هوية ونكتب للحب ونشيد الأرض وهو شارة النهاية لمسلسل بأم عيني وأغنية والله لزرعك بالدار والقدس ويحيا العمل كما أدت الفرقة أغنية في قصص الشعوب من مسلسل حكايات عالمية.

يذكر أن الموسيقار حسين نازك الذي كرمته وزارة الثقافة مؤخراً ولد في مدينة القدس المحتلة عام 1942 وبعد وقوع المدينة تحت براثن الاحتلال الصهيوني تنقل إلى عدة أماكن قبل أن يستقر في دمشق منذ سنة 1969 ويبدأ مشواره الطويل في التأليف والتلحين والتوزيع كما سعى إلى نشر التراث الفلسطيني والسوري فأسس وأسهم بتأسيس العديد من الفرق الفنية ولحن لنخبة من أهم الفنانين السوريين أمثال صباح فخري ومصطفى نصري وسمير حلمي ونعيم حمدي وغيرهم.

أما أوركسترا الموسيقا الشرقية فتأسست عام 2012 برعاية مديرية المسارح والموسيقا وقدمت حفلها التأسيسي على مسرح مجمع دمر الثقافي وتهتم بالتراث العربي والشرقي عموماً والسوري خصوصاً وتتألف من 50 موسيقيا بين العزف والغناء وجلهم من طلبة وخريجي المعهد العالي للموسيقا بدمشق وكلية الموسيقا بحمص إضافة إلى الهواة كما تقدم أعمال الملحنين القدامى عبر الأغنيات والموشحات والأدوار والفنون الخاصة بالعزف الآلي الشرقي.