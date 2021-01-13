انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر

القاهرة-سانا

انطلقت منافسات النسخة الـ 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر اليوم بمشاركة 32 دولة بينها ست عربية تنافس في مونديال اليد لأول مرة.

وافتتح المونديال الذي تستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري في السابعة مساءً بمباراة منتخبي مصر وتشيلي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمونديال في وقت سابق إقامة مباريات البطولة بدون حضور جماهيري بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكدت اللجنة على الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفادياً للإصابة بفيروس كورونا من خلال اتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.