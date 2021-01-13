إغلاق مرافئ الصيد والنزهة في وجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة

اللاذقية-سانا

أعلنت المديرية العامة للموانئ البحرية اليوم إغلاق مرافئ الصيد والنزهة على امتداد الساحل السوري باستثناء ميناء البسيط في وجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وذكر العميد عمار مخلوف مدير عام الموانئ في تصريح لمراسل سانا أنه تم إغلاق الموانىء الصغيرة والمراسي وإيقاف أعمال الصيد البحري ونقل الركاب بالزوارق بسبب الأحوال الجوية السائدة اعتباراً من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

ولفت مخلوف إلى أن الموانىء التجارية في اللاذقية وطرطوس ومصب النفط في بانياس تعمل بحركتها الاعتيادية.

ووفق المديرية العامة للأرصاد الجوية تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة خلال ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج مساء.