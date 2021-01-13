توزيع مستلزمات الوقاية من كورونا على العاملين بالقطاع الصحي في الحسكة

الحسكة-سانا

وزعت جمعية البر والخدمات الاجتماعية في القامشلي بالتعاون مع صندوق الاستجابة الإنسانية مواد تعقيم وكمامات والبسة وقفازات للعاملين في القطاع الصحي وذلك ضمن إجراءات التصدي لجائحة كورونا.

وأوضح مدير مشروع دعم المراكز الصحية عمرو الخالدي في تصريح لمراسلة سانا أن العمل بمشروع دعم المراكز الصحية في محافظة الحسكة والعاملين في القطاع الصحي وتقديم الوسائل الوقائية والمعقمات اللازمة بدأ منذ أربعة أشهر في إطار الإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لوباء كورونا وشمل الدعم المقدم مديرية الصحة في الحسكة والهيئة العامة للمشفى الوطني والمنطقة الصحية في القامشلي والمراكز الصحية التابعة للجمعيات الأهلية.

وذكر مسؤول قسم المتابعة والتقييم في الجمعية كاظم كانو أن عدد العاملين المستهدفين من المشروع 1098 عاملا في المراكز الصحية في عموم المحافظة حيث تم تسليم كميات من الألبسة الواقية والكمامات والقفازات إضافة إلى كميات من الكلور والكحول الطبي لتوزيعها على العاملين في القطاع الصحي لضمان حمايتهم من فيروس كورونا لكونهم الفئة الأكثر تعرضا لاحتمال الإصابة.

وأكد المتطوعان محمد نادر حنيش وبراء عزو أهمية المشروع لكونه يدعم العاملين في القطاع الصحي ويحميهم ويمنع انتشار الجائحة بين المواطنين في محافظة الحسكة.