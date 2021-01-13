مديرية الموارد المائية بحمص تنجز العديد من المشاريع المهمة وتستكمل تنفيذ أخرى بوتيرة عمل عالية

حمص-سانا

أعلن المهندس اسماعيل اسماعيل مدير الموارد المائية بحمص عن تنفيذ عدد من المشاريع المائية المهمة العام الماضي إضافة إلى استمرار المديرية بأعمال تجهيز مشاريع أخرى بهدف تحسين واقع المنشآت المائية بالمحافظة.

وأشار اسماعيل في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى استمرار أعمال تنفيذ مشروع سدة مريمين بتكلفة 733 مليون ليرة وبنسبة إنجاز 42 بالمئة كما تستمر الأعمال في مشروع صيانة قناة نبع خليفة بقيمة 20 مليون ليرة وبلغت نسبة الإنجاز العامة 95 بالمئة أما نسبة الإنفاق العامة فبلغت 53 بالمئة.

وأضاف: هناك عدد من المشاريع قيد التنفيذ منها مشروع صيانة القناة الرئيسية في شبكة ري حمص بتكلفة 334 مليون ليرة بلغت بنسبة الإنجاز 90 بالمئة ومشروع إعادة تأهيل وصيانة الشبكة الفرعية 1-2 من شبكة ري حمص حماة قسم حمص بقيمة 85 مليونا ونسبة الانفاق 70 بالمئة إضافة إلى أعمال صيانة شبكة ري أعالي العاصي بالقصير قناة زيتا وتفرعاتها بقيمة 48 مليون ليرة إضافة إلى صيانة شبكة ري أعالي العاصي بالقصير جوسيه وتفرعاتها وبكلفة مالية بلغت 122 مليونا وتمت أعمال المباشرة بهما في شهر كانون الأول من العام الماضي.

وعن أبرز الصعوبات التي تواجه العمل لفت اسماعيل إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمشاريع والمنشآت المائية والبنية التحتية عموما وارتفاع تكاليف تأهيلها وصيانتها نتيجة تذبذب الأسعار وعدم استقرارها وتسرب جزء كبير من الكادر الفني إضافة إلى نقص عدد الآليات وارتفاع تكاليف صيانتها.

وبلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية لمديرية الموارد المائية بحمص 533 مليون ليرة توزعت على عدد من المشاريع المائية المهمة.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية