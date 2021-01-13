إنتاج أكثر من 79 ألف غرسة تفاح مطعمة لتأمين حاجة المزارعين في السويداء

السويداء-سانا

بين المهندس وجدي أبو رسلان مدير مكتب التفاحيات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن إنتاج المراكز الزراعية المنتجة للغراس المثمرة التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من غراس التفاح المطعمة بلغ في الموسم الحالي نحو 79039غرسة لتأمين احتياجات المزارعين في مناطق زراعة المحصول.

وأوضح أبو رسلان في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الإنتاج توزع بواقع 15897غرسة في السويداء و4500 غرسة في القنيطرة و32348 غرسة في اللاذقية و8200 غرسة في طرطوس و4653 غرسة في ريف دمشق و8091 غرسة في حمص و5350 غرسة في حماة.

وقال إن الغراس المنتجة تشمل أصنافا متنوعة صفراء وحمراء وخضراء ومنها مبكرة ومتوسطة ومتأخرة ومتأخرة جدا بالنضج وتتميز بأنها مطعمة على أصول بذرية وهي الأكثر تأقلما مع البيئة والتربة في مناطق إنتاجها وتحقق المواصفات الفنية المطلوبة وخالية من الإصابات المرضية والحشرية وبأسعار مخفضة مقارنة بالمشاتل الخاصة.

ولفت إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بالتفاح على مستوى سورية يبلغ 52374 هكتارا تحوي 15 مليونا و486 ألف شجرة يشكل المثمر منها 13 مليونا و 324 ألف شجرة.

عمر طويل

نشرة سانا الاقتصادية