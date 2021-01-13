السورية للتجارة بالسويداء تسوق 28 طن تفاح لعدد من فروع المؤسسة بالمحافظات

السويداء-سانا

أعلن عاصف حيدر مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء أنه تم تسويق كمية 28 طنا من التفاح إلى فروع محافظات دمشق وريفها واللاذقية خلال الموسم الحالي وذلك في إطار تسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات وبما يتماشى مع خطة المؤسسة لتبادل المنتجات.

وأشار حيدر في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن فرع السويداء استجر نحو 31 طنا من الحمضيات من محافظة اللاذقية وطرحها ضمن صالاته والسيارات الجوالة.

وقال إن فرع السويداء مستمر خلال الفترة القادمة بتزويد فروع المؤسسة بالتفاح بناء على طلبها توازيا مع متابعة عمليات تسويقه عبر صالة الخضار والفواكه بمدينة السويداء إضافة للاستعداد لتلبية طلبات العاملين بالدولة من خلال اللجان النقابية بالمؤسسات وذلك بأسعار تتراوح بين 500 و950 ليرة للكيلو الواحد حسب الصنف.

وكان فرع المؤسسة السورية للتجارة سوق خلال الموسم الحالي من المزارعين كمية نحو 200 طن من التفاح.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية