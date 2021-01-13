المصرف الصناعي يركز على تحصيل الديون المتعثرة ويسعى لزيادة حصته السوقية

دمشق-سانا

كشف مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي عن ارتفاع حجم الودائع لدى المصرف حيث وصلت إلى ما يقارب 79 مليار ليرة سورية موزعة بين القطاعات “العام والخاص والمشترك والحرفي والتعاوني” بينما بلغ رأسمال المصرف حتى تاريخه 7 مليارات و23 مليون ليرة.

وأشار سيدي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن نسبة السيولة لدى المصرف بلغت 67ر74 بالمئة بينما بلغ إجمالي التوظيفات 22 مليارا و425 مليون ليرة.

وفيما يتعلق بالديون المتعثرة بين سيدي أن التحصيلات من هذه الديون وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 4 مليارات و485 مليون ليرة سورية ومن الديون النظامية إلى 2 مليار و52 مليون ليرة علما أن الكتلة الإجمالية للديون المتعثرة تقدر بنحو 32 مليارا و97 مليون ليرة سورية منها 13 مليارا و488 مليون ليرة أصل الديون والباقي فوائد تأخير.

وقال إن المصرف الصناعي هو الداعم المالي الأساسي للصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر عملية الإقراض والتسهيلات الائتمانية المتنوعة التي يقدمها لغرض تمويل رأس المال الثابت للمشاريع وتأسيسها وتوسيعها وشراء الآلات إضافة إلى القروض التنموية والمهن العلمية ويسعى باستمرار إلى توسيع حصته السوقية وخاصة في القطاع الصناعي والحرفي.

وسيم العدوي

نشرة سانا الاقتصادية