حلج 600 طن من الأقطان المحبوبة المستلمة من فلاحي الرقة بمحلج سلمية

حماة-سانا

كشف المهندس باسل الحموي مدير محلج السلمية عن استلام نحو600 طن من الأقطان المحبوبة التي تم حلجها في المحلج منذ بداية الموسم وحتى تاريخه وذلك من إجمالي الكمية المستلمة البالغة 792 طنا من فلاحي محافظة الرقة.

وأشار الحموي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أنه نتج عن عمليات الحلج 277 طنا من البذور الصناعية و185 طنا من الأقطان المحلوجة والباقي نواتج ومخلفات ثانوية مبينا أنه تم توريد271 طنا من البذور الصناعية إلى شركة زيوت النيرب في حلب و112 طنا من القطن المحلوج إلى شركتي الغزل والنسيج في جبلة واللاذقية.

وأوضح الحموي أن عملية الحلج تتم عبر وردية واحدة وبطاقة لا تتجاوز 20 طنا يومياً وذلك نتيجة عدم استقرار التيار الكهربائي علما أن الكادر العامل الموجود في المحلج قادر على العمل بوردية ثانية اذا اقتضت الحاجة.

يذكر أن محلج سلمية استلم الموسم الماضي 4128 طناً من الأقطان المحبوبة من فلاحي المحافظات الشرقية.

سالم الحسين

نشرة سانا الاقتصادية