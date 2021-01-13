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معهد (غامالي) الروسي: طول فترة انتشار وباء كورونا تهدد بظهور طفرات جديدة للفيروس

2021-01-13

موسكو-سانا

حذر معهد (غامالي) الروسي للأبحاث المطور للقاح (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا من أن طول مدة انتشار الوباء يهدد بظهور طفرات للفيروس الأمر الذي يتطلب تعاون البلدان في مكافحته.

وقال رئيس المعهد ألكسندر غينتسبورغ وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك: “كلما طالت فترة الوباء زادت مخاطر حدوث طفرات لذا نحتاج إلى محاربة الفيروس سوية ونحتاج أولا إلى حماية أنفسنا ثم جميع جيراننا ثم العالم بأسره”.

وساد القلق العالم بعد الإعلان عن ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور فى بريطانيا فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة قد تحل تدريجيا مكان النسخ الأخرى المنتشرة في العالم.

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