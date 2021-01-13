وفاة شاب جراء دهسه بسيارة لمسلحي ميليشيا (قسد) في الشدادي بريف الحسكة

الحسكة-سانا

توفي مدني جراء دهسه من قبل سيارة تابعة لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” دهست شاباً من أهالي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي أثناء مرورها وسط المدينة ما أدى إلى وفاته على الفور.

ولفتت المصادر إلى حالة التوتر والاستياء التي تشهدها مدينة الشدادي بعد وفاة الشاب وسط استقدام الميليشيا لمزيد من مسلحيها إلى المنطقة.

وتشهد مناطق بريفي الحسكة ودير الزور مظاهرات شعبية للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.