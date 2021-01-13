روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف تشرين الثاني الماضي

موسكو-بكين-سانا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا أنها سجلت في الساعات الماضية أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف تشرين الثاني الماضي.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في تقريرها اليومي إنها سجلت 22850 إصابة جديدة بالفيروس و566 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية موضحة أن مجموع الوفيات الحاصلة نتيجة الإصابة بوباء كوفيد19 وصل إلى 63370 من بين 3 ملايين و471053 مصابا فيما شفي مليونان و854088 شخصاً.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم أن البر الرئيسي الصيني سجل 115 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد19 من بينها 107 حالات إصابة محلية العدوى والباقية وافدة من خارج البر الرئيسي.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي إنه حتى يوم أمس تم الإبلاغ عن 4451 إصابة وافدة في البر الرئيسي الصيني غادر المستشفيات من بينها 4165 شخصاً بعد تماثلهم للشفاء وما زال 286 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاجات الطبية كما لم يتم تسجيل أي وفيات في الحالات الوافدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد19 في البر الرئيسي الصيني 87706 حالات حتى أمس.