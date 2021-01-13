رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة حكومته

الكويت-سانا

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم استقالة حكومته.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن الصباح التقى بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وقدم إليه كتاب الاستقالة.

وكان أعضاء الحكومة الكويتية المشكلة حديثاً قدموا أمس استقالاتهم الجماعية إلى رئيس الوزراء فى ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وبناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وتأتي استقالة الحكومة عقب شهر واحد من تشكيلها وذلك بعد استجواب تقدم به ثلاثة نواب إلى رئيس مجلس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري على خلفية عدم تقديم الحكومة برنامج عمل لها إضافة إلى تصويتها لرئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم في انتخابات رئاسة مجلس الأمة.

ووصل عدد المؤيدين للاستجواب إلى 38 عضواً من أصل 50 ما أدى إلى رفض الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة وتلويحها بالاستقالة وهو ما حدث فعلأ.