انطلاق تدريبات (اقتدار) لأسطول البحرية الإيراني في بحر عمان

طهران-سانا

انطلقت تدريبات لأسطول البحرية في الجيش الإيراني في بحر عمان اليوم تحت اسم (اقتدار).

وبدأت التدريبات مع انضمام سفينة مكران الحربية والإسنادية متعددة المهام ومدمرة زره القاذفة للصواريخ إلى أسطول القوة البحرية.

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريبات انتشار القطع البحرية في بحر عمان وتنفيذها تدريبات لإطلاق الصواريخ.

وتمثل سفينة مكران قاعدة عائمة للقوات البحرية الإيرانية وهي قادرة على حمل 6 مروحيات وعدد من الزوارق العسكرية ومجموعات من القوات الخاصة البحرية وتعتبر أكبر سفينة عسكرية في تاريخ إيران وستقوم بتنفيذ مهمات في شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.