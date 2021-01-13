روسيا تبدي ثقتها بتنفيذ خط غاز التيار الشمالي 2 رغم الضغوط الأمريكية

موسكو-سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن ثقتها بالتنفيذ الناجح لخط أنابيب غاز التيار الشمالي2 على الرغم من الضغط الأمريكي على الشركاء الأوروبيين.

وقال مدير القسم الأوروبي في الوزارة أوليغ تابكين في حديث لسبوتنيك: “يعتمد توقيت استكمال البناء على العديد من العوامل بما في ذلك الظروف الجوية… وما زلنا نؤكد على التنفيذ الناجح للخط على الرغم من الضغط المتزايد من السلطات الأمريكية على شركاء الأعمال في أوروبا الغربية” مضيفا أننا “ننطلق من حقيقة تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الآونة الأخيرة بأن موقف الحكومة الألمانية الداعم للتيار الشمالي2 لم يتغير”.

وشدد تابكين على التزام الشركة الروسية بتنفيذ الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بما في ذلك مع العديد من الشركات الألمانية.

يذكر أن مشروع التيار الشمالي 2 يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا وتقوم شركة نورد ستريم 2 أي جي بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد وهو شركة غازبروم الروسية.

وتعارض الولايات المتحدة المشروع حيث فرضت عقوبات على المشاركين في تنفيذه في كانون الأول الماضي وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.