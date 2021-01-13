بعد التشيك.. المنتخب الأمريكي ينسحب من كأس العالم لكرة اليد

بازل-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد انسحاب منتخب الولايات المتحدة من النسخة الـ 27 لكأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر بين الـ13 والـ31 من كانون الثاني الحالي.

ووفق البيان الذي أصدره الاتحاد يأتي انسحاب المنتخب الأمريكي من المونديال بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي المنتخب وصلت إلى 18 حالة.

ولفت البيان إلى أنه وفقا لترتيب بطولة كأس الأمم الأوروبية تم استدعاء منتخب سويسرا للمشاركة بدلا من المنتخب الأمريكي.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي لكرة اليد استقر على وضع 5 منتخبات كبدائل في حال اعتذار أي منتخب مشارك في البطولة وهي سويسرا وهولندا ومونتينيغرو وأوكرانيا وصربيا.

وبذلك يكون المنتخب الأمريكي هو ثاني المنتخبات المعتذرة عن المشاركة في المونديال بعد منتخب التشيك الذي اعتذر أمس للسبب ذاته.