الصحة الفلسطينية تجدد مطالبتها بالإفراج عن الأسرى في ظل انتشار كورونا

القدس المحتلة- سانا

جددت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن في معتقلاتها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وشددت الكيلة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على أن إمعان سلطات الاحتلال في إهمالها الطبي بحق الأسرى وخصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا ما هو إلا جريمة قتل بطيء.

وأشارت الكيلة إلى أن تراجع الحالة الصحية للأسير المصاب بفيروس كورونا باسل مخلوف عجاج 45 عاما يستلزم تدخلا عاجلا لتدارك الوضع الصحي للأسرى في معتقلات الاحتلال وإرسال لجنة طبية دولية للإشراف على أوضاعهم وحمايتهم من انتشار الفيروس.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أكد إصابة 191 أسيرا بفيروس كورونا بينهم 43 من المرضى و4 أسرى تزيد أعمارهم على 60 عاما يعانون من ظروف صحية صعبة جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الأسرى.