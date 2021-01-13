SCS-NET
الشريط الأخباري

عدوان إسرائيلي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال

2021-01-13

دير الزور -سانا

شن العدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل عدواناً جوياً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان”.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حيث كان يتدخل العدو الإسرائيلي بشكل مباشر لدعم التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيم “داعش” الإرهابي.

انظر ايضاً

شهيد وثلاثة جرحى في عدوان إسرائيلي على وحدة عسكرية في ريف دمشق

دمشق- سانا شن العدو الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً جوياً استهدف وحدة من دفاعاتنا الجوية بريف …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved