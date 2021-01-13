مراسل سانا: عدوان إسرائيلي على مناطق في دير الزور والبوكمال

الأربعاء / 13 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الجعفري: الاحتلال يواصل ممارساته القمعية منذ عقود بحق أهالي الجولان السوري المحتل
2021-01-12
بيدرسون وخاجي يبحثان الوضع في سورية
2021-01-11
نحو 122 ألف طن حمضيات… صادرات إلى العراق عبر البوكمال العام الماضي
2021-01-11
مباحثات سورية عراقية في مجالات النقل والربط السككي بين البلدين
2021-01-10
طلبتنا في هنغاريا: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على السوريين
2021-01-10
الجبهة الشعبية للوحدة العربية في مصر: الاحتلالان الأمريكي والتركي هما المسؤولان عن استمرار ودعم الإرهاب في سورية
2021-01-10
كيف شكلت العروبة بأبعادها الحضارية حائط صد لمواجهة كل أشكال الغزو الثقافي لمنطقتنا العربية؟
2021-01-10
محليات
إعلان نتائج المسابقة البرمجية المحلية بجامعة البعث
2021-01-12
ضبط صهريج ومحطة ومركز محروقات وسيارتي بيع مازوت مخالفة بريف دمشق
2021-01-12
الحرارة غداً إلى انخفاض وأمطار متوقعة ليلاً على المناطق الساحلية والغربية
2021-01-12
حتى تاريخه… الزراعي التعاوني يصرف أكثر من 13 مليار ليرة للمتضررين من الحرائق
2021-01-12
المباشرة باستبدال شبكة الصرف الصحي بحي النيال في حلب التي تخدم أكثر من 50 ألف شخص- فيديو
2021-01-12
لمسة أمل… مشروع تعليمي وترفيهي لأطفال الميتم الأرثوذكسي بحمص
2021-01-12
بمشاركة 31 فريقاً.. افتتاح المسابقة البرمجية الجامعية في جامعة البعث
2021-01-12
رياضة
الإسباني سيميوني يتوج بجائزة أفضل مدرب خلال العقد الأخير
2021-01-12
جنوى يتوصل لإتفاق مع أولمبيك مرسيليا لضم ستروتمان
2021-01-12
ميسي أفضل صانع ألعاب في العالم خلال العقد الأخير
2021-01-12
يوفنتوس الإيطالي يعلن إصابة لاعبه الأرجنتيني ديبالا
2021-01-11
صلاح يفوز بهدف الشهر في ليفربول للمرة الرابعة على التوالي
2021-01-11
36 إصابة جديدة بكورونا بين لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز
2021-01-11
كورونا يتسبب بتأجيل مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز
2021-01-11
اقتصاد
البرازي وجمران يطلعان على أعمال وحدة تصنيع المخابز ومطحنتي الأسد الوطنية وتشرين بريف دمشق
2021-01-12
في عام القمح… فلاحو درعا يزرعون أكثر من 86 ألف هكتار بالقمح المروي والبعل
2021-01-12
بعد الإقبال على زراعته… إضافة 593 هكتاراً على خطة زراعة القمح في السويداء
2021-01-12
مزارعو التفاح في ريف حمص الغربي يبدؤون عمليات التقليم ورش المبيدات تحضيراً للموسم الزراعي المقبل
2021-01-12
بورصة وول ستريت تغلق منخفضة
2021-01-12
استقرار أسعار النفط
2021-01-12
تحذير أمريكي: استمرار العنف السياسي في البلاد يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد
2021-01-11
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الشريط الأخباري
الصحة: تسجيل 96 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 87 حالة ووفاة 9
الجعفري: ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سورية وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
إعادة افتتاح المجمع القضائي في الحفة بريف اللاذقية بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب
البرازي وجمران يطلعان على أعمال وحدة تصنيع المخابز ومطحنتي الأسد الوطنية وتشرين بريف دمشق
مجلس الوزراء: تحسن تدريجي في تأمين المشتقات النفطية خلال الأيام القادمة والموافقة على آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لكورونا
مرتزقة الاحتلال التركي يستولون على محلات تجارية في رأس العين بريف الحسكة
ميليشيا (قسد) تختطف أكثر من 20 مدنياً بريف ديرالزور الشرقي
الصحة: تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 69 حالة ووفاة 7
مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) بهجمات في الحسكة والرقة
استشهاد طفلين وإصابة 10 آخرين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف درعا
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مصدر عسكري : في تمام الساعة 1،10 من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان
مراسل سانا: عدوان إسرائيلي على مناطق في دير الزور والبوكمال
2021-01-13
2021-01-13
ali
سابق
المباشرة باستبدال شبكة الصرف الصحي بحي النيال في حلب
التالي
مصدر عسكري : في تمام الساعة 1،10 من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان
انظر ايضاً
مصدر عسكري : في تمام الساعة 1،10 من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان