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عــاجــل مصدر عسكري : في تمام الساعة 1،10 من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان

مراسل سانا: عدوان إسرائيلي على مناطق في دير الزور والبوكمال

2021-01-13

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مصدر عسكري : في تمام الساعة 1،10 من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان

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