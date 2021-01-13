الإسباني سيميوني يتوج بجائزة أفضل مدرب خلال العقد الأخير

برلين-سانا

توج المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني بجائزة أفضل مدرب خلال العقد الأخير وفقاً لإحصائية الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أن سيميوني توج بالجائزة عقب تفوقه على كل المدربين في الدوريات الخمسة الكبرى والعالم بعدما حصل على 152 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه الإسباني بيب غوراديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي الذي حصد 144 نقطة.

وأشار الاتحاد إلى أن التقييم تم عن السنوات العشر الماضية بحيث يحصل صاحب المركز الأول على 20 نقطة والثاني على 19 نقطة والثالث على 18 نقطة بينما يحصل صاحب المركز الـ 20 على نقطة واحدة.