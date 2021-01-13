“حوار الضوء والخشب 3” لشفيق الغبرة في ثقافي أبو رمانة

دمشق- سانا

بعد توقف دام عاماً كاملاً جراء جائحة كورونا عاد الفنان المهندس شفيق الغبرة بمنحوتاته التي يزاوج فيها بين الخشب والضوء إلى المركز الثقافي العربي بـ أبو رمانة حيث اعتاد رواده مشاهدتها ضمن معارضه السابقة العامين الماضيين.

المعرض الذي افتتح مساء اليوم بعنوان “حوار الضوء والخشب 3” تمكن عبره الغبرة من ابتكار حوارية خاصة بين لغة الخشب وجمالية الضوء انتجت قطعاً فنية فريدة.

وقال الفنان الغبرة في تصريح لـ سانا الثقافية: “حاولت من خلال هذا المعرض تقديم شيء مختلف من خلال 60 عملاً مزجت فيها الخشب والضوء بأشكال وتكوينات مختلفة واعتمدت فيها التجريد من خلال تشكيل أنواع مختلفة من الخشب بالكتل والأغصان لجعل المتلقي يقرأ العمل بطريقته الخاصة”.

الغبرة الذي ينوع في استخدام أنواع مختلفة من الخشب تشمل الزيتون والليمون والجوز والتوت والصنوبر والأرز أشار إلى تعلقه بهذه المادة فلكل نوع من الأخشاب روح خاصة يخاطبها بطريقته.

وحول استخدامه للضوء مع المنحوتة ذكر أنه يسعى بهذا الدمج إلى خلق نوع من التناغم والحوار بين الضوء والخشب مؤكداً وجود تجديد في كل معرض بنوعية الضوء الذي يدخله للعمل وطبيعة العمل النحتي.

الفنانة التشكيلية رباب أحمد رئيسة المركز الثقافي في أبو رمانة اعتبرت أن الفنان الغبرة لديه عشق وشغف لمادة الخشب التي أصبحت مطواعة بين يديه مبينة أن معرض الغبرة يصنف ضمن الفن الوظيفي أي كل قطعة نحتية لها وظيفة في الاستخدام ووظيفة جمالية تتمثل بتوظيف الخشب ضمن أكثر من قطعة فنية تجمل أي مكان.

ودعت أحمد كل المهتمين بالفن التشكيلي والنحاتين إلى الاطلاع على تجربة الغبرة الذي يتميز بشغفه وتحكمه بأدواته وتراكم خبراته.

ميس العاني