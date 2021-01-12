الصين تدين العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد كوبا

بكين-سانا

أدانت الصين بشدة إدراج الولايات المتحدة لكوبا على ما يسمى “القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب”.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله في مؤتمر صحفي إن الصين تعارض بشدة القمع السياسي والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

وأضاف رداً على سؤال يتعلق بهذا الشأن إنه “لطالما رأت الصين أنه يتعين على المجتمع الدولي التكاتف في محاربة الإرهاب ولكنها تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب كعذر للقمع السياسي وفرض عقوبات اقتصادية على كوبا”.

وأوضح أنه “يتعين على الولايات المتحدة تطوير علاقات ثنائية طبيعية مع كوبا على أساس المساواة والاحترام المتبادل لأن هذا سيخدم المصالح الأساسية للبلدين وشعبيهما وسيساعد في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة أمريكا اللاتينية”.

وكانت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلنت على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو أمس “إعادة إدراج كوبا على القائمة الأمريكية السوداء للدول الداعمة للإرهاب” بعدما قامت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما برفعها من هذه القائمة.