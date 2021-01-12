بلجيكا تسجل 44 حالة وفاة و960 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بروكسل-سانا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم عن تسجيل 44 حالة وفاة و960 إصابة جديدة بوباء كوفيد 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة آكي الايطالية عن السلطات قولها في تقرير لها إن الأرقام المسجلة حديثا تأتي لترفع الأعداد الإجمالية إلى 665223 إصابة و20122 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.

وأظهرت دراسة محلية حديثة أن 40 بالمئة من حالات العدوى تتم في الشركات وأماكن العمل و20 بالمئة منها في دور رعاية المسنين بينما تتوزع النسب الباقية على المدارس والتجمعات الأسرية والمناسبات الاجتماعية.

إلى ذلك بين الاختصاصي بعلم اللقاحات في بلجيكا بيير فان دام أن حدوث موجة ثالثة من وباء كورونا في البلاد سيتسبب بعرقلة عمليات التلقيح التي انطلقت منذ أسبوعين موضحاً أن الطواقم الطبية ستكون عاجزة عن معاينة المرضى وإعطاء اللقاحات في وقت واحد داعياً البلجيكيين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات الإغلاق.