إيران: لا تفاوض حول الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الأمريكية

طهران-سانا

جددت إيران التأكيد أنه لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الجائرة التي تفرضها الإدارة الأمريكية عليها.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح له اليوم “ليس لدينا إصرار ولسنا في عجلة من أمرنا لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي” مشيراً إلى أن مشكلتنا ليست ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي أم لا لأن مطلبنا العقلاني والواقعي هو رفع العقوبات وهو حق للشعب الإيراني.

وكان مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أكد في وقت سابق اليوم أن أمريكا مطالبة برفع الحظر عن إيران قبل عودتها إلى الاتفاق النووي.