الحرارة غداً إلى انخفاض وأمطار متوقعة ليلاً على المناطق الساحلية والغربية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً ومن المتوقع تكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل المطر بدءاً من المناطق الساحلية والغربية من البلاد.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة خلال ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…