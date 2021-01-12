إيران تدين قرار واشنطن إدراج كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة إدراج الولايات المتحدة لكوبا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده قوله “إنه لا يحق لأي دولة ولا سيما الولايات المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا أو منع إقامة علاقات بين هذا البلد الحر ودولة حرة أخرى”.

وأضاف زاده “إن المزاعم بأن كوبا تعاونت مع فنزويلا في مجال الإرهاب هي مثل باقي مزاعم الأمريكيين التي لا أساس لها من الصحة ونابعة من عادتهم المثيرة للاشمئزاز بتوجيه اتهامات كاذبة ضد خصومهم” مؤكداً تضامن إيران مع مبادئ كوبا حكومة وشعباً في مقاومة رمز الاستكبار العالمي.

وكانت إدارة ترامب أعلنت على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو أمس “إعادة إدراج كوبا على القائمة الأمريكية السوداء للدول الداعمة للإرهاب” بعدما قامت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما برفعها من هذه القائمة.