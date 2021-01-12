فرع المصرف الزراعي في دير حافر بريف حلب يوفر مستلزمات الإنتاج للفلاحين والأولوية لمحصول القمح

حلب-سانا

وزع فرع المصرف الزراعي في دير حافر بريف حلب على الفلاحين للقطاعين التعاوني والخاص منذ بداية الموسم وحتى الآن 1220 طناً من بذار القمح منها 254 طن بذار قمح طري و966 طن بذار قمح قاس.

وبين مدير فرع المصرف أديب الجمعة في تصريح لمراسل سانا بحلب أن كمية الأسمدة الموزعة على الفلاحين وفق التنظيم الزراعي بلغت 2150 طناً من سماد اليوريا و2100 طن من سماد نترات الأمونيوم و870 طناً من سماد سوبر فوسفات.

وأشار الجمعة إلى صرف قيم الأقماح المسوقة من الفلاحين إلى المؤسسة العامة للحبوب ومن المؤسسة العامة لإكثار البذار كما تم صرف 53 مليون ليرة سورية قيم الأقطان المسوقة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان موضحاً أنه تم تحصيل ديون مستحقة للمصرف قدرها 105 ملايين ليرة.

ولفت الجمعة إلى أن فرع المصرف يواصل تمويل الأخوة الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار القمح والأسمدة للموسم الزراعي الحالي وفق الخطة الزراعية المقررة ويعمل على إنجاز الحسابات الختامية للفرع وإعادة تأهيل بناء المصرف الزراعي التعاوني في دير حافر.