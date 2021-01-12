المباشرة باستبدال شبكة الصرف الصحي بحي النيال في حلب التي تخدم أكثر من 50 ألف شخص

حلب-سانا

باشرت الشركة العامة للصرف الصحي بتنفيذ مشروع لاستبدال شبكة الصرف الصحي في حي النيال بقيمة نحو 89 مليون ليرة الذي سيخدم أكثر من 50 ألف نسمة.

وأوضح مدير شركة الصرف الصحي المهندس محمد بهاء حج حسين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن أعمال المشروع الذي تنفذه مؤسسة الإسكان العسكرية فرع 300 بحلب لمصلحة الشركة تتضمن استبدال الخط الرئيس لشبكة الصرف الصحي في حي النيال التي تعاني من التسرب وحدوث اختناقات ومشاكل في تصريف المياه بطول 280 مترا وتبلغ اقطار القساطل المستبدلة 80 سم فيما تبلغ مدة تنفيذ المشروع 21 يوما.

وأكد المهندس عمار حاج عبد الله المكلف بإدارة فرع مؤسسة الإسكان العسكرية فرع 300 المنفذة للمشروع أن المؤسسة تعمل على استبدال شبكة الصرف الصحي القديمة بقساطل حديثة مصنعة من البولي ايتيلين وفق البرنامج الزمني المخطط مع اختصار المدة الزمنية من خلال تكثيف الورشات الفنية العاملة لكون المنطقة تشهد ازدحاما سكانيا ومروريا كبيرا مع الحرص على تحقيق الانسيابية في حركة المرور لكون الخط الرئيس يقع وسط الشارع.

كاميرا سانا رصدت ميدانيا أعمال تنفيذ المشروع حيث اشار المهندس نزار طه المشرف على المشروع من مؤسسة الإسكان العسكرية إلى أن المشروع يتضمن استبدال القساطل البيتونية القديمة والتالفة مع تنفيذ غرف تفتيش اسمنتية للقضاء على المشاكل التي تعيق شبكة الصرف الصحي والتي كانت تؤدي إلى حدوث انهيارات في التربة.

ونوه عدد من أهالي الحي لمراسل سانا بأهمية السرعة في إنجاز وتنفيذ المشروع حيث كانوا يعانون من تسرب المياه لأقبية المنازل إضافة إلى مشاكل الصرف الصحي التي كانت تحدث مع سقوط الأمطار.

قصي رزوق