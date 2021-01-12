حصاد جامعة البعث في 2020… منجزات تربط التعليم بسوق العمل والمشفى الجامعي في مراحله الأخيرة

حمص-سانا

رغم خصوصية العام 2020 وما انطوى عليه من ظروف قاهرة فرضها انتشار وباء كورونا والتدابير الاحترازية التي فرضت على الأفراد والمؤسسات حرصا على سلامتهم إلا أن جامعة البعث تمكنت من مواصلة دفع عجلة العملية التدريسية ورفدها برصيد من الأنشطة والإنجازات التي من شأنها تجسير المسافة بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية على أرض الواقع.

طالما كان ربط الشباب الجامعي بسوق العمل أحد الأهداف الأساسية للجامعة بحسب الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث وهو ما حرصت على تكريسه عبر جملة من الفعاليات والمعارض وورشات العمل التي نفذت على مدار العام الفائت رغم أن وباء كورونا حال دون تحقيق كامل الخطة الموضوعة من قبل الجامعة”.

وحول ما تحقق من انجازات في الجامعة لفت رئيس جامعة البعث في تصريح لـ سانا الشبابية إلى أنه تم افتتاح مخبر الاتصالات اللاسلكية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الذي يعتبر نقلة نوعية في مجال ربط التعليم بسوق العمل وكذلك افتتاح الصيدلية الافتراضية في كلية الصيدلة بالإضافة إلى مشاركة الجامعة في المسابقة الأفريقية والعربية للبرمجة لطلاب الجامعات الاناث.

ويضم رصيد العام الفائت أيضا إصدار المعهد العالي للغات في الجامعة مجلدين الأول والثاني من مجلة “اتحاد الجامعات العربية للغات” وترؤسه للأمانة العامة لكليات اللغات في الوطن العربي وتحكيم المواد والأبحاث العلمية التي ترد المجلة من داخل سورية وخارجها في مقر المجلة في المعهد العالي للغات.

كذلك تنشغل الجامعة بعدد من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الحيوي منها قيد التنفيذ وبعضها قيد التعاقد أو قيد التسليم إلا أن أهمها حسب رئيس الجامعة المشفى التعليمي الجامعي والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 93 بالمئة للعقود المبرمة ومن ضمن المشاريع الأخرى عيادات ومكاتب كلية طب الأسنان ومباني كليات التربية والحقوق والهندسة المعلوماتية والسياحة والتطبيقية ومركزا الأنشطة الطلابية والخدمات.

واختتم بالإشارة إلى مواصلة المراكز البحثية الموجودة في الجامعة لجهودها العلمية نظرا لدورها المهم في دعم الأبحاث وتطويرها حيث يبلغ عددها 5 مراكز تضم “بحوث التقنيات الحيوية”و”التوجيه المهني والتدريب” و”السوري البيلاروسي للتعاون العلمي والتقني” و”بحوث الطاقات المتجددة” و”المركز السوري الروسي التعليمي البعث ستانكين” لافتا إلى أن عدد الرسائل المسجلة للعام الماضي بلغ 375 رسالة ماجستير تم منح 178 رسالة ماجستير منها بالإضافة إلى 111 رسالة دكتوراه تم منح 52 رسالة دكتوراه منها كما بلغ عدد المعيدين 308 معيدين.

مثال جمول