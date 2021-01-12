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الرئيس البيلاروسي: سنرد بالمثل على العقوبات الغربية

2021-01-12

مينسك-سانا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عزم بلاده الرد بالمثل على العقوبات التي فرضتها دول غربية على بلاده.

ونقلت وكالة تاس عن لوكاشينكو قوله في اجتماع مع نائب رئيس الوزراء يوري نازاروف ووزير الاقتصاد بيوتر بارخومتشيك اليوم: “تعرضت بعض شركاتنا لعقوبات غربية غير قانونية وعلينا أن نرد بإجراءات مماثلة عليها”.

وأصدر لوكاشينكو تعليمات إلى نازاروف لمعالجة هذه المسألة بالتعاون مع رئيس الوزراء رومان غولوفتشينكو وأعضاء الحكومة الآخرين.

وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من آب الماضي في بيلاروس وعمدت إلى فرض عقوبات عليها حيث طالت عقوبات واشنطن وحدها أربعين فرداً وأربع هيئات بيلاروسية ونددت مينسك بهذه العقوبات مؤكدة أنها ترتقي إلى حد التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية لبيلاروس.

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