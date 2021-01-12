استرازينيكا وجامعة اكسفورد تتقدمان بطلب ترخيص للقاحهما ضد كورونا في أوروبا

أمستردام-سانا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم أنها تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا-أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت فرانس برس عن الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقراً لها قولها في بيان إنها “تلقت طلباً للسماح بشروط بتوزيع اللقاح ضد كوفيد19 الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في الأسواق الأوروبية” موضحة أنها ستتخذ قراراً بشأنه في الـ 29 من كانون الثاني الحالي.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستقوم بتدقيق سريع في اللقاح وستسرع في القرار إن كانت جميع البيانات التي تلقتها متينة ومتكاملة بشكل كاف.

وأعلنت الوكالة الأوروبية الشهر الماضي اعتماد لقاح فايزر بيونتيك لمواجهة فيروس كورونا.