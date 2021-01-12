SCS-NET

استرازينيكا وجامعة اكسفورد تتقدمان بطلب ترخيص للقاحهما ضد كورونا في أوروبا

2021-01-12

أمستردام-سانا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم أنها تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا-أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت فرانس برس عن الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقراً لها قولها في بيان إنها “تلقت طلباً للسماح بشروط بتوزيع اللقاح ضد كوفيد19 الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في الأسواق الأوروبية” موضحة أنها ستتخذ قراراً بشأنه في الـ 29 من كانون الثاني الحالي.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستقوم بتدقيق سريع في اللقاح وستسرع في القرار إن كانت جميع البيانات التي تلقتها متينة ومتكاملة بشكل كاف.

وأعلنت الوكالة الأوروبية الشهر الماضي اعتماد لقاح فايزر بيونتيك لمواجهة فيروس كورونا.

انظر ايضاً

السلطات الأمريكية تعلن إصابة اثنين من حيوانات الغوريلا بكورونا

واشنطن-سانا أعلنت السلطات الأمريكية اليوم اكتشاف إصابة اثنين من حيوانات الغوريلا بفيروس كورونا المستجد المسبب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved