إيران: إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي غير ممكنة

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية غير ممكنة.

وأشار ربيعي في تصريح اليوم إلى ما أدلى به عدد من المسؤولين الغربيين حول إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاق النووي وقال إن “إعادة التفاوض غير ممكنة حول الاتفاق النووي… كما أن إيران والصين وروسيا أعلنت معارضتها” موضحاً أنه ليس هناك حاجة إلى إعادة التفاوض “فالعودة إلى الالتزامات لا تتطلب إجراء مفاوضات”.

وبين ربيعي أن إيران حذرت منذ البداية مما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من خروقات قانونية وسياسات أحادية الجانب معتبراً أن منتقدي ترامب داخل أمريكا وبعد تغاضيهم عن مواقفه ضد إيران دفعوا الثمن وارتدت عليهم هذه السياسات.

وأضاف: حذرنا من العواقب السيئة لسياسات ترامب وأشرنا إلى أنها لن تقتصر على الشعب الإيراني لافتاً إلى أن الحكومة الإيرانية عملت بكل جهد من أجل إيجاد ظروف الصمود والمقاومة الشعبية والحيلولة دون نجاح مخططات ترامب بشن حرب على إيران.