مرتزقة الاحتلال التركي يستولون على محلات تجارية ويحولونها لمستودعات أسلحة في رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

يواصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية ممارساتهم الإجرامية بحق السكان المدنيين ضمن المناطق التي يحتلونها بريف الحسكة حيث أقدم المرتزقة على الاستيلاء على عدة محال تجارية وحولوها إلى مستودعات أسلحة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن مرتزقة الاحتلال التركي استولوا على مدى الأيام الماضية على عدة محال تجارية في مدينة رأس العين بعد طرد مالكيها الأصليين تحت تهديد السلاح ونهب محتوياتها وحولوها إلى مستودعات للأسلحة والذخائر.

ولفتت المصادر إلى أن مثل هذه الممارسات الإجرامية تكررت في الآونة الأخيرة في مناطق عدة ولا سيما بريف رأس العين بالتعاون مع تجار أسلحة أتراك وبغطاء من قوات الاحتلال التركي بهدف طرد الأهالي من منازلهم ومحالهم التجارية وتهجيرهم خارج مدينتهم.

وسبق لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها أن استولوا بقوة السلاح ومن خلال القصف المتكرر للأحياء السكنية في مدينة رأس العين على عشرات المنازل وطردوا أصحابها الأصليين منها قبل أن تقوم لاحقاً سلطات النظام التركي بنقل عشرات من أسر مرتزقتها عبر الحافلات من مناطق عدة وإسكانها في هذه المنازل.