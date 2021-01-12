حزب نور أوطان الحاكم في كازاخستان يفوز في الانتخابات البرلمانية

نور سلطان-سانا

فاز حزب نور أوطان الحاكم في كازاخستان في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد وذلك بعد حصوله على 71.09 بالمئة من الأصوات.

ونقلت وكالة تاس عن نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية قسطنطين بيتروف قوله اليوم إن “الحزب ضمن فوزه في الانتخابات بحصوله على 5148074 صوتاً أي ما يعادل 71.09 بالمئة من الأصوات” فيما حصل حزب الشعب الكازاخستاني وحزب آك زول الديمقراطي على 9.10 بالمئة و10.95 بالمئة من الأصوات على التوالي.

وأشار بيتروف إلى أن “نور أوطان سيحصل بذلك على 76 مقعداً من بين 98 في مجلس النواب بينما سيحصل حزب الشعب الكازاخستاني وحزب آك زول الديمقراطي على عشرة مقاعد و12 مقعداً على التوالي”.

وكانت خمسة أحزاب تنافست الأحد الماضي على 98 مقعداً من بين 107 مقاعد في هذه السلطة التشريعية حيث تم انتخاب النواب التسعة المتبقين أمس من قبل مجلس النواب الكازاخستاني مباشرة.