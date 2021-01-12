واشنطن تدعو السفير الروسي لحضور حفل تنصيب بايدن

واشنطن-سانا

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة دعت سفير روسيا لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر يوم الـ 20 من كانون الثاني الحالي.

وأوضحت السفارة الروسية في واشنطن في بيان نقله موقع روسيا اليوم أن هذه الدعوة وجهت بعد أن تقرر أن تكون مشاركة الدول في حفل التنصيب على مستوى السفراء.

وجرت العادة على حضور السفراء الأجانب لمراسم تنصيب الرؤساء في الولايات المتحدة ومن المتوقع في هذا العام أن يكون الحضور قليلا بعدما ترددت أنباء في البداية عن أنه سيقتصر على أعضاء الكونغرس ولكل عضو الحق في استدعاء ضيف واحد أي ما مجموعه نحو 1100 شخص فقط.