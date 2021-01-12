الحرارة إلى ارتفاع وتميل للانخفاض غداً

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ودافئاً خلال النهار مائلاً للبرودة ليلاً والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً ومن المتوقع تكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل المطر بدءاً من المناطق الساحلية والغربية من البلاد والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة خلال ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج مساء.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…