ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في الوفيات اليومية الناجمة عن كورونا… والإعلان عن إصابة الرئيس البرتغالي بالفيروس

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية قفزة كبيرة في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن الوفيات ارتفعت بواقع 891 حالة ليصل الإجمالي إلى 41577.

وتم تسجيل 12802 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1933826.

وفي وقت سابق قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور الوباء في ألمانيا.

وفي الصين ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم أن البر الرئيسي الصيني سجل أمس 55 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد19 منها 42 حالة محلية العدوى و13 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين الحالات المحلية الجديدة تم تسجيل 40 حالة في مقاطعة خبي شمال الصين وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعة هيلونغجيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد19 في البر الرئيسي الصيني 87591 حالة حتى أمس.

إلى ذلك أعلنت الرئاسة البرتغالية أن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بفيروس كورونا واضطر من جراء ذلك لإلغاء كل مواعيده العامة.

وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس البالغ من العمر 72 عاما لم تظهر عليه أي عوارض مرضية وهو يخضع لحجر صحي في مقر سكنه في القصر الرئاسي بلشبونة.

ويأتي هذا التطور قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها للفوز بولاية ثانية تبدو شبه محسومة لصالحه.

وفي ماليزيا أعلن ملك البلاد السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه حالة الطوارئ في سائر أنحاء المملكة لمكافحة جائحة كوفيد19 التي يهدد تفشيها بانهيار النظام الصحي في البلاد.

وقال الديوان الملكي في بيان إن السلطان يرى أن “تفشي كوفيد19 في البلاد يمر بمرحلة حرجة للغاية وأن هناك حاجة لحالة الطوارئ”.

وكان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين طلب من الملك خلال اجتماع أمس فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضح الديوان الملكي في بيانه أن حالة الطوارئ تسري لغاية الأول من آب المقبل لكن يمكن رفعها قبل ذلك التاريخ إذا تباطأت وتيرة انتشار الفيروس.