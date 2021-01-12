وفيات فيروس كورونا حول العالم تقترب من المليوني حالة والإصابات تتجاوز الـ 91 مليوناً و268 ألفاً

عواصم-سانا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول 2019 ولغاية الآن 91 مليوناً و268 ألفاً بينما اقتربت حصيلة الوفيات من المليونين حالة وفقاً لموقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغ لغاية الآن 91268549 إصابة وإجمالي الوفيات 1951783 حالة بينما وصل إجمالي حالات التعافي من الإصابة بكورونا إلى 65207990.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 385004 حالات وفاة من أصل23113429 إصابة تليها الهند مع تسجيل 151364 حالة وفاة من أصل 10479879 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 203617 حالة وفاة من أصل 8133833 إصابة.