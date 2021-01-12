بورصة وول ستريت تغلق منخفضة

نيويورك-سانا

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت منخفضة اليوم مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي.

وذكرت رويترز أن المؤشر داو جونز الصناعي أنهى جلسة التداول منخفضاً 29ر0 بالمئة إلى 69ر31008 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 66ر0 بالمئة ليغلق عند 61ر3799 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 25ر1 بالمئة ليسجل عند الإغلاق 43ر13036 نقطة كما هوت أسهم تويتر أكثر من ستة بالمئة بعد أن أوقفت بشكل دائم حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لكنها ما زالت أعلى بحوالي 160 بالمئة عن مستويات تداولها قبيل فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وتراجعت أسهم شركات كبرى أخرى للتكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل وأبل مع اتخاذها أقوى إجراءات حتى الآن ضد ترامب لتقييد وصوله إلى وسائل التواصل الاجتماعي.